Гривня упала к доллару в 15 раз за 21 год - НБУ

На момент введения гривни, которое произошло 21 год назад, 2 сентября 1996 года, официальный курс гривни по отношению к доллару составлял 1,76 грн за доллар, а по состоянию на 31 августа 2017 года - 25,57 грн за доллар.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передает "Укринформ".

"Официальный курс составил на 2 сентября 1996 года - 1,76 грн за доллар США, а на 31 августа 2017 года - 25,57 грн за доллар США", - отметили в НБУ.

В то же время, в Нацбанке отметили, что до 2015 года в Украине был де-факто фиксированный курс гривни, который не отражал объективно состояние экономики и, более того, стал причиной формирования многочисленных макроэкономических дисбалансов.

В 2015 году Украина перешла к гибкому курсообразованию, и теперь официальный курс гривни уже не устанавливается искусственно, а рассчитывается как средневзвешенный курс по результатам торгов на межбанковском валютном рынке.

"А значит, сегодня курс гривни является результатом действия рыночных факторов и отражает состояние экономики", - отметили в НБУ.

В Нацбанке также сообщили, что по состоянию на 1 июля 2017 года в обращении в стране находилось наличности на общую сумму 331,0 млрд грн, в том числе банкнот - 328,9 млрд грн (2,8 млрд штук) и монет - 2,04 млрд грн (12,9 млрд шт.).

Для сравнения, на момент введения гривни, за период с 2 до 16 сентября 1996 года Национальный банк Украины ввел в наличный оборот банкноты гривни на сумму свыше 3,1 млрд грн.

Напомним, после введения 2 сентября 1996 года национальной денежной единицы, обмен украинских карбованцев на гривну (банкноты и разменные монеты) проводился с 2 до 16 сентября 1996 года. В этот период в наличном обращении Украины параллельно функционировали как гривня, так и украинский карбованец.

После 16 сентября 1996 года единственным средством платежа на территории Украины стала гривна.