НБУ не планирует убирать 1 и 2 копейки, хоть они уже ничего не стоят

Несмотря на обесценивание гривни почти в 15 раз с момента введения национальной денежной единицы 2 сентября 1996 года, Национальный банк пока не планирует изымать из обращения 1 и 2 копейки, а вопрос ввода в оборот 1000-гривневой купюры не комментирует.

Это следует из ответа НБУ на запрос "Укринформа" относительно планов регулятора по обращению имеющихся номиналов банкнот и монет.

"Оптимизация номинального ряда банкнот зависит от многих факторов, таких как размер денежных доходов населения, уровень потребительских цен, степень использования в обороте имеющихся номиналов банкнот и монет, уровень развития безналичных расчетов. Пока вышеупомянутые решения не приняты", - отметили в НБУ.

В то же время, в НБУ уверили, что работа над вопросами оптимизации номинального ряда банкнот осуществляется постоянно.

Регулятор внимательно изучает международный опыт в этой сфере, потребности общества и экономики относительно достаточности тех или иных денежных знаков.

Сейчас номинальный ряд денежных знаков Украины насчитывает 16 номиналов, из них девять номиналов банкнот и семь номиналов монет.

Напомним, вопрос выведения из оборота 1 и 2 копеек в связи с потерей меры стоимости поднимался по меньшей мере дважды. В 2011 году НБУ признавал, что 1 и 2 копейки "уже не являются мерой стоимости".

Национальный банк также заявлял, что инициирует изъятие из оборота монет номиналом 1 и 2 копейки, однако этот вопрос должен быть согласован с Кабинетом министров.

Кроме того, в начале 2015 года в НБУ прогнозировали рассмотрение в ближайшей перспективе вопроса о целесообразности использования в обороте 1-2-копеечных монет.

Основной причиной отказаться от монет наименьшим номиналом называлось то, что на их изготовление тратят значительно больше, чем монеты стоят сами по себе.

Кроме того, эти монеты перестали быть мерой стоимости и с 2010 года фактически не возвращаются в банковскую систему.

В НБУ отмечали, что технически изъять эти монеты из оборота легко, но такое решение является комплексным и для этого нужно провести соответствующие расчеты с правительством, а парламент должен утвердить это решение.