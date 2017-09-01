Приватбанк приостановил продажу валюты для клиентов "Приват24"

Приватбанк приостановил продажу иностранной валюты для клиентов "Приват24".

Об этом написал бывший первый заместитель председателя правления банка Олег Гороховский на своей странице в Facebook.

"Сегодня ночью (31.08.2017) Приватбанк приостанавливает продажу инвалюты клиентам в Приват24 и других дистанционных каналах обслуживания", - написал Гороховский.

"Покупка валюты у клиентов остается пока в таком виде, но в течение недели будут введены ограничения по времени проведения операций", - добавил он.

В банке ЭП подтвердили эту информацию.

"В связи с требованием законодательства Украины осуществлять безналичные валютно-обменные операции исключительно через Межбанковский валютный рынок (МВР), регламент проведения таких операций меняется в соответствии с правилами МВР", - заявили в пресс-службе.

"Продать валюту в дистанционных каналах банка можно в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по текущему курсу на момент проведения операции. Покупка валюты возможна только в отделении Приватбанка", - заявили в банке.

Также отмечается, что сейчас Приватбанк разрабатывает новый функционал сервиса онлайн-покупки валюты, из-за чего временно прием заявок на этот вид операций приостановлено.

"Купить валюту с целью перевода за границу Вы можете на страницах "SWIFT-платежи" и "Переводы", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, 21 декабря 2016 года Приватбанк официально перешел в государственную собственность.

Экономическая правда