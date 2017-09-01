Транзит российского газа через Украину вырос до максимума с 2011 года

С начала года ПАО "Укртрансгаз" прокачал в европейские страны 61,95 млрд кубометров газа, что на 23,4% больше чем за аналогичный период в 2016 году.

Об этом сообщает пресс-служба оператора украинской ГТС.

В компании отметили, что этот показатель транзита стал максимальным, начиная с 2011 года.

Согласно информации Центрального диспетчерского департамента импорт газа из стран ЕС за 8 месяцев вырос на 95,8% и составляет 9,4 млрд кубов.

"В этом году поступление газа по словацкому направлению составило 7,1 млрд кубометров, по венгерскому – 1,5 млрд кубометров и польскому – 0,8 млрд кубометров", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина не импортирует газ для собственных нужд из Российской Федерации с ноября 2015 года.

В 2017 году Укртрансгаз закачал 7 млрд кубов газа в газохранилища, что на 71% больше, чем в аналогичный период прошлого года. На сегодняшний день в украинских ПХГ накоплено 14,8 млрд кубометров газа.

Экономическая правда