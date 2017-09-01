Россия повысила пошлину на экспорт нефти почти на 10 долларов

Пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 сентября увеличилась до 84,1 доллара за тонну с 74,4 доллара за тонну в августе.

Об этом пишет "Прайм" со ссылкой на данные Минэкономразвития РФ.

Минфин РФ ранее сообщал, что средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 июля по 14 августа 2017 года составила 50,07 доллара за баррель, или 365,5 доллара за тонну.

Льготная ставка пошлины на нефть для месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения из-за изменения расчета ставки пошлины в связи с налоговым маневром была обнулена с 1 февраля 2015 года.

Эти ставки, согласно принятой формуле, будут оставаться на нулевом уровне, если средняя цена нефти будет ниже 76 долларов за баррель. Также обнулена пошлина на сжиженный углеводородный газ.

Экспортная пошлина на высоковязкую нефть с 1 сентября повысилась до 12,9 доллара с 11,2 доллара в августе.

Пошлина на прямогонный бензин (нафту) увеличилась до 46,2 доллара за тонну с 40,9 доллара за тонну, на автомобильный (товарный) бензин — до 25,2 доллара с 22,3 доллара.

Пошлина на другие светлые нефтепродукты, а также смазочные масла выросла до 25,2 доллара с 22,3 доллара за тонну, на темные нефтепродукты без масел и кокса — до 84,1 доллара с 74,4 доллара. Пошлина на кокс повысилась до 5,4 доллара с 4,8 доллара за тонну.