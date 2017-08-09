Все разделы
Укр / Рус

Крымский завод Фирташа остановил работу из-за аварии

Среда, 9 августа 2017, 19:26

На предприятии "Крымский Титан", которое находится на территории аннексированного Крыма, произошло обрушение кровли.

Об этом сообщают "Новости Крыма".

"9 августа около 4:30 произошло частичное обрушение кровли второго отделения ЦПДТ №1 (цех пигментной двуокиси титана — ЭП). В результате обрушения пострадавших нет. Технологический процесс остановлен, оборудование остановлено, последствия обрушения локализованы. На предприятии создана комиссия. Обстоятельства обрушения выясняются", — сообщили в пресс-службе предприятия.

"Крымский Титан" производит  диоксид титана пигментного, красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, алюминия сульфат, жидкое натриевое стекло, железный и медный купорос, соду и литий.

Конечным бенефециаром предприятия является бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Фирташ
Материалы по теме
Фирташа обяжут заплатить 57 миллионов гривен за электроэнергию 9 августа 2017, 18:26
Испания тормозит экстрадицию Фирташа в США – СМИ 31 июля 2017, 18:13
НАБУ расследует закупки газа ОПЗ у Фирташа 28 июля 2017, 21:10
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте