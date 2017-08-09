Крымский завод Фирташа остановил работу из-за аварии
На предприятии "Крымский Титан", которое находится на территории аннексированного Крыма, произошло обрушение кровли.
Об этом сообщают "Новости Крыма".
"9 августа около 4:30 произошло частичное обрушение кровли второго отделения ЦПДТ №1 (цех пигментной двуокиси титана — ЭП). В результате обрушения пострадавших нет. Технологический процесс остановлен, оборудование остановлено, последствия обрушения локализованы. На предприятии создана комиссия. Обстоятельства обрушения выясняются", — сообщили в пресс-службе предприятия.
"Крымский Титан" производит диоксид титана пигментного, красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, алюминия сульфат, жидкое натриевое стекло, железный и медный купорос, соду и литий.
Конечным бенефециаром предприятия является бизнесмен Дмитрий Фирташ.
Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.