Фирташа обяжут заплатить 57 миллионов гривен за электроэнергию

НАБУ добилось признания недействительной сделки между ОАО "Азот" и ОАО "Черкассыоблэнерго", по которой интересам государства причинен ущерб на сумму более 57 миллионов гривен.

Об этом говорится в сообщении Антикоррупционного бюро.

Как отмечается, Высший хозяйственный суд Украины 3 августа поддержал удовлетворение соответствующего иска Национального бюро в полном объеме, оставив без изменений решение судов первой и апелляционной инстанций.

Напоминаем, соглашение между ОАО "Азот" и ОАО "Черкассыоблэнерго" было заключено в апреле 2016 года. Им предусмотрено зачисление встречных однородных требований между указанными субъектами, которое противоречило требованиям Закона Украины "Про електроенергетику" и "Правилам пользования электрической энергией". На основании действия указанного соглашения ОАО "Азот" в декабре 2015 - январе 2016 свободно оплаты за потребленное электричество.

По данному факту детективы Национального бюро летом 2016 открыли уголовное производство, в рамках которого НАБУ подало иск о признании недействительной соответствующей сделки, которая стала юридическим основанием для совершения преступления.

Высший хозяйственный суд Украины на основании ст.203, 215, 228 Гражданского кодекса Украины признал сделку недействительной.

Поэтому, во исполнение решения суда ОАО "Азот", который принадлежит Фирташу, должен перечислить 57 млн ​​гривен на текущий счет со специальным режимом использования ОАО "Черкассыоблэнерго". После зачисления в этих средств будет применен алгоритм оптового рынка электрической энергии Украины.