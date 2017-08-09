Тарифы на пассажирские перевозки не вырастут - УЗ

До конца года тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки в Украине не будут повышаться.

Об этом сегодня на брифинге в Доме Правительства заявил временно исполняющий обязанности председателя ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов, передает "Правительственный портал".

"Что касается пассажирских перевозок, к концу года повышений не планируется", - заявил Евгений Кравцов.

При этом он отметил, что в ближайшие дни планирует провести откровенную дискуссию с украинским бизнесом по индексации тарифов на грузовые перевозки до конца текущего года.

"Моя задача - сделать Укрзализныцю партнером украинской промышленности, на равных партнерских условиях. Со следующего года мы должны перейти на новую систему тарифообразования, которая будет прогнозируемой для бизнеса и привязанной к объективным индексам", - резюмировал и.о. председателя Укрзализныци.

Напомним, Балчун также уверял, что цены на железнодорожные билеты не будут расти.