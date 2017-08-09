НБУ оштрафовал Райффайзен Банк Аваль на 5 миллионов гривен

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Райффайзен Банка Аваль к Национальному банку о признании неправомерным и отмене решения в части наложения штрафа в сумме 4,9 миллиона гривен.

Об этом говорится в постановлении №826/9684/17 от 4 августа, передает FinClub.



"ПАО "Райффайзен Банк Аваль" обратилось к Окружному административному суду Киева с административным иском к Национальному банку Украины о признании неправомерным и отмене решения от 30 июня 2017 года №220 в части наложения штрафа в сумме 4 923 613,01 гривен, обязательства совершить определенные действия", - говорится в документе.



В судебных материалах не уточняется, чем обусловлен штраф Райффайзен Банку Аваль.

Суд принял решение открыть производство по административному делу, а также обязать ответчика предоставить до 18 января 2018 года письменные возражения против иска и все материалы, которые были или могли быть приняты во внимание при принятии решения, совершении действия, допущении бездействия, по поводу которых подано иск.

Напомним, по итогам января-июня 2017 года прибыль Райффайзен Банка Аваль возросла на 88%.