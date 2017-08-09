Железная дорога в обход Украины не нанесет убытков УЗ – эксперты

Построенная Россией железная дорога в Ростовской и Воронежской областях в обход территории Украины не нанесет убытков "Укрзализныце".

Об этом LIGA.net заявили эксперты железнодорожной отрасли.

Как рассказал Александр Завгородний, экс-глава Укрзализныци, глава ГО Всеукраинский центр реформ транспортной инфраструктуры: "Эта ветка, которая проходила по границе между странами, никогда с 1991 года не была в эксплуатации УЗ. Районный совет передал землю и имущество в аренду на 49 лет РЖД".

"Для Укрзализныци это не представляет никаких потерь и перспектив", - прокомментировал ситуацию еще один бывший глава УЗ Борис Остапюк.

"После раздела СССР, этот участок железной дороги остался на нашей территории вдоль границы с Россией и использовался только РЖД, платить за аренду Укрзализныце РЖД отказывались, поэтому этот вопрос поднимался УЗ на всех встречах Организации сотрудничества железных дорог. И наконец, РЖД построили этот участок железной дороги по своей территории", - сказал он.

Напомним, небольшой участок железной дороги, связывающей Москву с Адлером, длиной 37 км, проходит по территории Украины в Луганской области.

В 2015 году Россия начала строительство альтернативной ветки железной дороги, полностью проходящей по территории РФ.

7 августа стало известно, что железная дорога в Ростовской и Воронежской областях, построенная в обход территории Украины, введена в строй.