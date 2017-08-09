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Нацбанк продолжает укреплять официальную гривню

Среда, 9 августа 2017, 09:03

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 9 августа на 5 копеек и установил его на уровне 25,73 за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,4 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,2896 гривни.

Напомним, 8 августа котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,7-25,72 гривни за доллар.

Экономическая правда

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НБУ гривня
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