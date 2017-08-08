В июле потребительские цены почти не росли - Госстат

В июле 2017 года потребительские цены повысились на 0,2%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки в июле повысились на 0,3%, на одежду и обувь - снизились на 4,4%, на жилищно-коммунальные услуги - повысились на 0,6%, на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на 0,5%, на образование - повысились на 0,1%.

В январе-июле инфляция составила 8,2%.

По сравнению с июлем 2016 года в июле 2017 года потребительские цены повысились на 15,9%.

Как сообщалось, в июне 2017 года потребительские цены повысились на 1,6%.

В 2016 году была зафиксирована инфляция 12,4%, в 2015 году - инфляция 43,3%, в 2014 году - инфляция 24,9%, в 2013 - инфляция 0,5%, в 2012 году дефляция на уровне 0,2%.

31 мая Кабинет министров ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта с 3% до 1,8%, инфляции с 8,1% до 11,2% в 2017 году.

Изначально Государственный бюджет на 2017 год предусматривал рост инфляции на уровне 8,1%.

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