Приватизация "Центрэнерго" искусственно затягивается

Продажа государственных 78% акций ПАО "Центрэнерго" откладывается преднамеренно.

Об этом ЭП сообщил источник в Фонде госимущества, который в настоящее время управляет этим пакетом.

По его данным, за последние несколько лет кредиторская задолженность компании сократилась почти в 20 раз - с 2,5 млрд гривен до сегодняшних признанных судом 136 млн гривен.

"Основная часть долга (1,5 млрд гривен) была перед Госрезервом. Миллиард из нее был погашен списанием, остальные 500 млн гривен – выплачены", - говорит источник.

По его информации, "Центрэнерго" преднамеренно не погашает оставшиеся 136 млн гривен, поскольку в этом не заинтересован неофициальный куратор энергокомпании Игорь Кононенко.

"Центрэнерго" за первое полугодие показало 2 млрд гривен чистой прибыли. Ничего не мешает направить 15% этой суммы на погашение кредиторки и так закрыть банкротство. На это просто нет политической воли", - говорит источник.

С его слов, заинтересованности в прекращении банкротства ПАО в настоящее время нет по двум причинам.

Первая заключается в том, что прекращение банкротства подразумевает отмену моратория на принудительное взыскание долгов, в том числе – текущих, которые на сегодняшний день у "Центрэнерго" составляют 250 млн гривен.

Вторая - банкротство создает риски утраты своих функций органами управления предприятия и передачу этих функций комитету кредиторов. Параллельно также блокируется возможность привлечения внешнего финансирования. По этой причине на сегодняшний день у "Центрэнерго" нет ни одного банковского кредита.

"При таких условиях ни один инвестор при памяти покупать госпакет не захочет", - говорит представитель ФГИ.

По данным ЭП, в настоящее время основная часть кредиторки "Центрэнерго" (70 млн гривен из 136) контролируется группой компаний "Энергомережа" Дмитрия Крючкова, который считается близким Григорию и Игорю Суркисам.

Дмитрий Рясной