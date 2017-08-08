Рейтинг популярных сайтов: Вконтакте выбыл из топ-10

Блокировка российских ресурсов значительно изменило картину популярных сайтов среди украинцев: популярный ранее Вконтакте выбыл из топ-10, а Одноклассники покинули топ-25.

Об этом говорится в исследовании KANTAR TNS "Рейтинг популярных сайтов за июль 2017".

Несмотря на запрет, Vk.com, Mail.ru, Yandex.ua все же остаются в украинском топе, но уже за пределами первой 10-ки.

Первая тройка изменила свой состав - на третьем месте теперь Facebook.com, который стал самой популярной социальной сетью в Украине.

Несмотря на это, Vk.com, который теперь занимает 11 место, все же вырос в охвате. Также активно растет Instagram.com. А вот Ok.ru покинул рейтинг и в июле набрал 12,63%.

Напомним, что провайдеров за незаблокированные российские сайты будут штрафовать на 1% годового дохода.