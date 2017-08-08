Украинцы могут использовать электронную подпись при оформлении кредитов - НБУ

Национальный банк позволил коммерческим банкам формировать кредитную документацию заемщика из электронных документов, которые заверены электронной цифровой подписью.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Национальный банк Украины предусмотрел право банков формировать кредитную документацию (дело) должника с электронных документов, которые созданы и подписаны банком и должником с применением электронной цифровой подписи", - говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что эти новшества введены в контексте законодательных изменений, в частности закона Украины "О потребительском кредитовании", которым предусмотрено право заключать в электронном виде договора о потребительском кредитовании.

Соответствующие изменения были внесены в положение об определении банками Украины размера кредитного риска, утвержденного постановлением правления НБУ №351 от 30 июня 2016 года.

Изменения были утверждены постановлением правления Национального банка № 75 от 4 августа 2017 года.

Электронная цифровая подпись - это блок информации, который добавляется к файлу данных подписантом и защищает файл от несанкционированной модификации и указывает на владельца подписи.

Для функционирования ЭЦП используются 2 ключа защиты (которые хранятся в разных файлах):

тайный ключ, который хранится у подписанта и открытый ключ, который, как правило, публикуется в общедоступном или специализированном справочнике.

Для наложения ЭЦП используется секретный (личный) ключ, а для его проверки - открытый (общеизвестный) ключ.

Алгоритм работы системы построен таким образом, что когда пользователь имеет доступ к открытому ключу, то он не может воспроизвести тайный ключ или поставить цифровую подпись - его можно только проверить.

Секретный (личный) ключ подписанта является полной личной собственностью подписанта и не предоставляется любым другим лицам (даже центру сертификации ключей). Любой может проверить цифровую подпись, используя только открытый ключ.

Напомним, Верховная Рада намерена ввести автоматизированный арест средств на банковских счетах должников.

Экономическая правда