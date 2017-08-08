В Гааге начался процесс “Нафтогаза" против России за потерянные в Крыму активы

Международный арбитражный суд начал рассмотрение иска НАК "Нафтогаз Украины" и 6 ее дочерних компаний против России по возмещению нанесенных незаконным захватом Россией активов группы в Крыму.

Об этом свидетельствуют материалы суда, передают "Українські Новини".

"Нафтогаз" предварительно оценил убытки в 2,6 млрд долларов.

Иск был инициирован "Нафтогазом" и его дочерними компаниями - "Черноморнафтогаз", "Укртрансгаз", "Ликво", "Укргазвыдобування", "Укртранснафта" и "Газ Украины" - 17 октября 2016 года.

В письме от 19 января 2017 года Россия указала, что не признает юрисдикцию Международного арбитража по иску "Нафтогаза" и не назначила своих представителей.

Ранее "Нафтогаз" отмечал, что после незаконного вторжения в Крым и оккупации полуострова в 2014 году Россия применила масштабную и хорошо скоординированную схему лишения украинских компаний их имущества без выплаты компенсации.

Согласно позиции "Нафтогаза", у него в Крыму был ряд энергетических активов, захват которых российской стороной нарушает двустороннее инвестиционное соглашение, требующее от России уважения и защиты украинских активов.

Схема, использованная Россией, помимо других действий, предполагала шаги к формальной национализации нефтяных и газовых активов "Нафтогаза" в Крыму, включая вооруженный захват буровых платформ и передачу практически всех крымских активов "Нафтогаза" российской государственной компании.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" и ее шесть дочерних компаний инициировали упомянутое арбитражное производство 17 октября 2016 года.

Как сообщалось, "Нафтогаз" заявил о планах добиваться через международные судебные институты возобновления контроля над активами, потерянными вследствие российской оккупации Крыма, и возмещения всех понесенных убытков.

В феврале 2016 года "Нафтогаз Украины" инициировал переговорный процесс относительно утраты своих активов в Крыму, направив РФ уведомление об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между странами.

Согласно годовой консолидированной отчетности НАК, шестимесячный срок переговоров завершился в августе 2016 года.

Таким образом, переговорный процесс завершился безрезультатно, что является предпосылкой для начала арбитражного процесса против РФ относительно инвестиционного договора.

Как сообщалось, в январе "Нафтогаз" продлил до 2018 года договор с юридической компанией Covington&Burling LLP (США) о защите своих прав и интересов во время урегулирования споров с Россией по компенсации за потерянное в результате аннексии Крыма имущество за 6,31 млн долларов.

Covington&Burling представляла интересы "Нафтогаза" по урегулированию данного спора с Россией в 2016 году (тогда стоимость договора составила 1,265 млн долларов).