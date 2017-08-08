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Adidas закроет еще 160 магазинов в России из-за санкций

Вторник, 8 августа 2017, 13:40

Крупнейший иностранный спортивный ритейлер в России Adidas планирует закрыть 160 магазинов до конца 2017 года.

Об этом сообщает РБК.

Компания закрывает торговые точки в России уже третий год подряд.

Об этом рассказали исполнительный директор Adidas Каспер Рорштед и финансовый директор компании Харм Ольмайер во время телеконференции с инвесторами по итогам первого полугодия 2017 года.

"Мы ожидаем, что российский рынок продолжит сокращаться после четырех лет санкций и зависимости от цены на нефть", - заявил Рорштед.

По его словам, руководство принимает меры в отношении российского рынка.

"Мы уже закрыли более 100 магазинов и закроем еще 50 до конца года", - пояснил он.

Как заметил Ольмайер, за год придется закрыть до 160 магазинов, так как Россия остается единственным регионом присутствия Adidas со снижающейся выручкой.

Как сообщалось, в 2015 году Adidas закрыл около 200 магазинов в России. Сокращение розницы в России в компании объяснили девальвацией рубля.

Напомним, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон о новых антироссийских санкциях.

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