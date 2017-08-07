Google запустит сервис для публикации новостей по аналогии со Snapchat

Google разрабатывает технологию публикации новостей с медиаконтентом по аналогии с приложением Snapchat.

Об этом сообщает vc.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

Проект носит название Stamp, где "St" значит Stories ("Истории"), а "amp" — Accelerated Mobile Pages — сервис для создания быстро загружающихся в мобильных браузерах новостных статей. Последний Google развивает с 2015 года.

Отмечается, что Stamp будет представлен после 7 августа. С его помощью СМИ и бренды смогут создавать "истории" — перелистываемые слайды с текстом, фото и видео.

Stamp будет привязан к поиску Google. Кроме того, издатели смогут публиковать созданные "истории" на своих сайтах, в то время как созданные в Snapchat контент доступен для просмотра только в приложении сервиса.

По данным издания, Google вела переговоры об использовании Stamp с Vox Media, CNN, Time, The Washington Post и другими медиакомпаниями. Детали переговоров и возможных сделок неизвестны.

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