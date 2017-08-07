Украина за 2017 год импортировала угля на 1,5 миллиарда долларов

Украина в январе-июле 2017 года импортировала 9,458 миллиона тонн угля каменного и антрацита на сумму 1,472 миллиарда долларов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что в июле было поставлено угля на 213,644 млн долларов.

По данным Государственной фискальной службы, из РФ поступил уголь на 762,006 млн долларов (доля в импорте 51,76%), из США - на 378,469 млн долларов (25,71%), из Канады - на 116,185 млн долларов (7,89%), из других стран - на 215,491 млн долларов (14,64%).

Таким образом, в денежном выражении импорт угля за указанный период возрос на 85,9% по сравнению с январем-июлем 2016 года (792,044 млн долларов).

В натуральном выражении импорт увеличился на 5,1% по сравнению с январем-июлем 2016 года (8, 998 млн тонн).

При этом Украина в январе-июле экспортировала 351,947 тыс. тонн угля каменного и антрацита на 58,169 млн долларов, в том числе в РФ - на 30,945 млн долларов, Словакию - на 22,038 млн долларов, Турцию - на 2,566 млн долларов, другие страны - на 2,619 млн долларов.

Напомним, в июне премьер Владимир Гройсман заявил, что ни одна государственная компания не закупает уголь в России.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявлял, что годовая потребность Украины в антраците составляет 9,5 миллиона тонн, а потребность в импорте этого угля - 4,2 миллиона тонн до конца 2017 года.