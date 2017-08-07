Расширенные санкции США негативны для кредитоспособности России, поскольку будут сдерживать инвестиции в российскую экономику, а также приведут к усилению кризиса во взаимоотношениях России с западными странами.

Об этом говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's Investors Service, передает "Интерфакс-Украина".

Moody's также ожидает некоторого усиления оттока капитала из России, временного снижения стоимости рубля и соответствующего повышения инфляционных ожиданий.



"Расширенные санкции - неблагоприятный сигнал для инвесторов, особенно иностранцев, которые лишь недавно начали подстраиваться под существовавший санкционный режим, но они негативны и для внутренних инвесторов, которые хотели бы воспользоваться преимуществами улучшившейся конкурентоспособности России, чтобы создать экспортные возможности в различных отраслях", - отмечают аналитики Moody's.



Вместе с тем Moody's по-прежнему прогнозирует положительную динамику российского ВВП в 2017 году впервые с 2014 года, хотя новые санкции США ставят под вопрос устойчивость дальнейшего роста.

Напомним, 2 августа Трамп утвердил новые санкции в отношении России.

Ранее Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Трамп не поддерживает новые санкции против России, однако подпишет принятый Конгрессом закон.

Обе палаты Конгресса США поддержали законопроект "Противодействие противникам Америки через санкции". В нем важное место отведено поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также усилению санкций против РФ.

В конце прошлой недели Россия объявила о санкциях против американских дипломатов. РФ требует у США до начала осени сократить число дипломатических сотрудников до 455 человек. Владимир Путин в воскресенье заявил, что речь идет о сокращении 755 сотрудников дипмиссии США.

Подробнее о принят Конгрессом санкционном законопроекте читайте в материале "Сенат подтвердил новый пакет санкций: что ждет Россию".

Экономическая правда