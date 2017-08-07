Два миллиона семей получат монетизацию субсидий - Розенко

Два миллиона семей, накопили определенный ресурс субсидий, получат денежную компенсацию.

Об этом сказал вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире одного из телеканалов, сообщает его пресс-служба.

Он убежден, что решение правительства о монетизации неиспользованных субсидий станет для людей стимулом более экономно использовать энергоресурсы.

"Идея о частичной монетизации субсидий - это шаг, который должен показать, что в том числе те люди, которые получают субсидии, имеют возможность и должны иметь стимул для того, чтобы экономно использовать энергоносители, прежде всего газ и электроэнергию", - подчеркнул Розенко.

Он признал, что процесс монетизации происходит непросто, ведь это первый опыт в этом направлении".

"Но я убежден, что все органы власти справятся с задачей и к 1 сентября все 2 млн семей, которые имеют право на монетизированную выплату, эти средства получат", - отметил Розенко.

Вице-премьер-министр напомнил, что в этом году правительство ввело эксперимент, который заключается в том, что все, кто в отопительный сезон 2016-2017 годов экономно использовал газ и электроэнергию и накопил определенный ресурс субсидий, в этом году получат монетизированную компенсацию.

Напомним, Кабмин начал процесс монетизации субсидий. Глава правительства Владимир Гройсман сообщал, что решение коснется 1,5 млн семей, которые смогут получить около 700 грн в качестве единовременной выплаты.

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Экономическая правда