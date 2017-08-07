Нафтогаз начал импортировать газ через швейцарскую "дочку"

НАК "Нафтогаз Украины" начал поставлять природный газ в Украину через дочернюю швейцарскую компанию Naftogaz Trading Europe S.A.

Об этом сообщает OilNews.

В середине июля Нафтогаз получил от Naftogaz Trading Europe на границе Украины около 7 млн кубометров газа.

Также в июле после трехмесячного перерыва Нафтогаз возобновил покупку газа у Shell Energy Europe Limited (Великобритания). Также в июле Нафтогаз после полугодичной паузы возобновил закупку у Eni Trading&Shipping (Италия).

Как ранее сообщалось, "Нафтогаз Украины" заключил со своей дочерней компанией Naftogaz Trading Europe S.A. (Швейцария) рамочный договор на поставку природного газа, ориентированная стоимость которого составляет 148,8 млрд гривен (около 5,7 млрд долларов).

Как сообщал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, одной из задач Naftogaz Trading Europe будет привлечение кредитов от западных коммерческих банков под залог природного газа, находящегося в украинских ПХГ.

В конце июня "Нафтогаз" докапитализировал эту компанию на 8,3 млн долларов.

Naftogaz Trading Europe S.A. является 100% дочерней компанией НАК "Нафтогаз Украина" и зарегистрирована в Женеве (Швейцария). Компания была создана на базе Naftogaz Overseas S.A. в августе 2016 года.

Ее директорами являются Ирина Михайленко, Юрий Витренко и Владимир Томаш.

Naftogaz Overseas была учреждена в 2012 году с целью торговли нефтью, добываемой "Нафтогазом" в Египте.