Местные бюджеты с начала года получили 103 миллиарда - Зубко
В течение января-июля текущего года в общий фонд местных бюджетов поступило 102,8 млрд гривен.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко.
По его словам, местные бюджеты за январь-июль выросли на 24,9 млрд гривен по сравнению аналогичным периодом прошлого года.
"Также, за семь месяцев этого года бюджеты 366 отдельных территориальных общин достигли 4,7 млрд гривен", - сказал Зубко.
"Прирост поступлений в общий фонд бюджетов отдельных территориальных общин против января-июля прошлого года составил 39,8% или + 1,3 млрд гривен", - подытожил он.
Экономическая правда
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