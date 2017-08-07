Местные бюджеты с начала года получили 103 миллиарда - Зубко

В течение января-июля текущего года в общий фонд местных бюджетов поступило 102,8 млрд гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

По его словам, местные бюджеты за январь-июль выросли на 24,9 млрд гривен по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

"Также, за семь месяцев этого года бюджеты 366 отдельных территориальных общин достигли 4,7 млрд гривен", - сказал Зубко.

"Прирост поступлений в общий фонд бюджетов отдельных территориальных общин против января-июля прошлого года составил 39,8% или + 1,3 млрд гривен", - подытожил он.

Экономическая правда