Вагоны завода Тигипко для "Укрзализныци" подорожали на треть - СМИ

Компания "Днепровагонмаш" выиграла тендер на поставку вагонов филиалу "Укрзализныци" по цене, на треть превышающую предыдущий контракт.

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на данные в системе ProZorro.

Филиал "Центр транспортного сервиса "Лиски" ПАО "Укрзализныця" 7 июля по результатам тендера заказал ПАО "Днепровагонмаш" фитинговых платформ на 18,53 млн грн.

До конца года компания из группы Сергея Тигипко поставит 17 вагонов-платформ для крупнотоннажных контейнеров грузоподъемностью 72 тонны по 1,09 млн грн за штуку.

Как отмечает издание, в декабря 2016 года она продавала их "Лиски" на треть дешевле – по 827 тыс. грн. В марте 2017 года к той сделке добавили новую спецификацию на 48 платформ по 910 тыс. грн, что на 20% дешевле нынешней тендерной цены.

Общий срок службы платформы составляет 32 года, до капитального ремонта – 17 лет, между деповскими ремонтами – 2 года. Гарантийный срок на основные несущие элементы рамы составляет 8 лет, а на платформу и детали рычажной передачи и воздуховода – 3 года.

Цена сделки всего на 0,1% ниже ожидаемой стоимости закупки.

Единственным конкурентом с продукцией того же "Днепровагонмаша" традиционно было киевское ООО "Машбудинвест", цена предложения была которого равна ожидаемой сумме. Оно записано на кипрскую фирму "Форвинком Лимитед", чьим номинальным бенефициаром указан Христофорос Малактос.