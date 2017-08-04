Межбанк открылся укреплением гривни

4 августа котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 25,87-25,89 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,83-25,85 гривни;

Евро - 30,68-30,70 гривни;

Российский рубль - 0,4278-0,4286 гривни.

Курс доллара к евро на 8:42 по киевскому времени вырос до 1,1880 доллара по сравнению с 1,1870 доллара на закрытие предыдущей сессии. Индекс, отслеживающий динамику доллара к 10 основным мировым валютам, с начала недели опустился на 0,2%.

Напомним, НБУ повысил официальный курс гривни на 4 августа на 2 копейки и установил на уровне 25,88 за доллар.

Экономическая правда