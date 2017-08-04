Украина до 2019 года откажется от антрацита - Насалик

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик рассчитывает, что Украина до конца 2019 откажется от угля антрацитовой группы.

Об этом он сказал во время встречи с экспертами реформы Энергетического сектора РПР, сообщает Правительственный портал.

"Минэнергоугля имеет четкий график перевода энергоблоков на газовую группу угля и контролирует его соблюдение, что позволит до конца 2018 заместить порядка 6 млн тонн антрацита, а до конца 2019 отказаться от угля антрацитовой группы", - заявил Насалик.

Говоря о нынешних мероприятиях с целью перевода котлоагрегатов из антрацитового на газовый уголь, министр отметил, что, в частности, для замещения дефицитного антрацитового угля с 2016 года реализуется пилотный проект перевода энергоблоков № 2 и № 5 Змиевской ТЭС ПАО "Центрэнерго" на газовую группу угля.

В мае текущего года энергоблок № 2 включен в сеть для выполнения пусконаладочных работ, реконструкция энергоблока № 5 продолжается.

"Наша задача - не диверсифицировать поставки антрацита, а осуществить его замещение", - отметил Насалик.

При этом министр заявил о необходимости увеличения использования собственной сырьевой базы. По его словам, амбициозные цели по увеличению собственной добычи на 10 млн тонн позволят полностью отказаться от импорта и обеспечить тепловую генерацию отечественным углем.

"Реальный сектор, который может обеспечить дополнительный объем добычи угля - это государственные шахты", - убежден министр.

Для этого, по его мнению, имеется потенциал и возможности при условии надлежащего финансирования мероприятий по модернизации угольной отрасли.

Также министр сообщил, что выделенные в этом году средства в сумме 300 млн грн позволили запустить новые лавы, суммарная добыча из которых составляет порядка 5 тыс. тонн угля в сутки.

Напомним, в феврале Министерство энергетики и угольной промышленности инициировало введение чрезвычайного положения на рынке электроэнергии из-за прекращения поставок антрацита.

Из 24 миллионов тонн угля, которые украинская энергетика потребляет в год, более 9 миллионов - уголь антрацитовой группы, и все залежи его остались на неподконтрольной части Донбасса.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявлял, что годовая потребность Украины в антраците составляет 9,5 миллиона тонн, а потребность в импорте этого угля - 4,2 миллиона тонн до конца 2017 года.

Экономическая правда