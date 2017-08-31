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Нацбанк презентовал свое первое мобильное приложение

Четверг, 31 августа 2017, 19:47

В Национальном банке в четверг представили мобильное приложение "Украинская гривня".

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Мобильное приложение "Украинская гривня" - это первый интерактивный продукт, который иллюстрирует все элементы защиты банкнот украинской гривни", - объясняют в НБУ.

Как отмечается, до сих пор информация об элементах защиты и внешний вид банкнот гривни размещалась исключительно на сайте Нацбанка и распространялись только в печатном формате.

"Специалисты Нацбанка впервые разработали специальное мобильное приложение о защите гривни. И каждому сейчас любой гаджет поможет познакомиться с украинской гривней ближе и узнать более 20 элементов ее защиты", - заявил и. о. председателя НБУ Яков Смолий.

"В интерактивной форме здесь воспроизведены защитные признаки с имитацией просмотра банкноты против света, воспроизведен кинематический эффект, элементы, ощущаются на ощупь, изображения и надписи, которые можно увидеть с помощью увеличительного стекла", - пояснил Владимир Нагорнюк, директор департамента информационных технологий.

Он добавил, что также приложение содержит видео обзоры обновленных банкнот номиналом 100 и 500 гривен для детального изучения.

Скачать мобильное приложение можно в App Store или Google Play. Также оно будет доступно для загрузки на сайте НБУ.

Экономическая правда

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