Миссия МВФ в середине сентября прибудет в Украину – источник
Миссия Международного валютного фонда в середине сентября прибудет в Украину.
Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.
"Предварительной датой прибытия стоит 12-13 сентября, в ближайшее время она будет уточнена", - сказал собеседник агентства.
По его словам, миссия будет работать в Киеве рамках четвертого пересмотра программы EFF.
Министр финансов Александр Данилюк 5 июля заявил, что ожидает осенью решения МВФ по предоставлению Украине очередного кредитного транша в рамках программы EFF.
По данным Фонда, ключевыми требованиями завершения четвертого пересмотра программы являются пенсионная реформа, приватизация и борьба с коррупцией.
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