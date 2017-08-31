Миссия МВФ в середине сентября прибудет в Украину – источник

Миссия Международного валютного фонда в середине сентября прибудет в Украину.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.

"Предварительной датой прибытия стоит 12-13 сентября, в ближайшее время она будет уточнена", - сказал собеседник агентства.

По его словам, миссия будет работать в Киеве рамках четвертого пересмотра программы EFF.

Министр финансов Александр Данилюк 5 июля заявил, что ожидает осенью решения МВФ по предоставлению Украине очередного кредитного транша в рамках программы EFF.



По данным Фонда, ключевыми требованиями завершения четвертого пересмотра программы являются пенсионная реформа, приватизация и борьба с коррупцией.