Доля государства в "ДТЭК Днипрооблэнерго" пошла с молотка по цене, вдвое выше стартовой

Фонд госимущества на аукционе 31 августа реализовал блокирующий пакет акций (25%) ПАО "ДТЭК Днипрооблэнерго" за 1,468 миллиарда гривен.

Об этом сообщается на официальном сайте ФГИ.

Всего продано 1,498 млн акций по цене 670,72 грн за шт, что в 2,05 раза выше стартовой.

Торги проходили на фондовой бирже "ПФТС".

На покупку ценных бумаг претендовали два участника. Имя победителя аукциона не уточняется.

Напомним, Фонд госимущества на аукционе 31 августа реализовал блокирующий пакет акций (25%) ПАО "ДТЭК Днипроэнерго" по стартовой цене 728,236 миллиона гривен.

Как сообщалось, ранее ФГИ анонсировал на середину августа проведение аукционов по продаже 25% государственных пакетов акций 8 энергокомпаний: "Одессаоблэнерго", "Донецкоблэнерго", "Донбассэнерго", "Сумыоблэнерго", "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Днипрооблэнерго", "ДТЭК Западэнерго" и "Киевэнерго".

16 августа было продано 25% акций "ДТЭК Донецкоблэнерго", а 18 августа - 25% акций "Киевэнерго" и "ДТЭК Западэнерго".

Все эти активы выкупила компания Ornex, которая входит в состав управляющей активами Рината Ахметова группы "Систем Кэпитал Менеджмент".

Подконтрольная СКМ компания ДТЭК, согласно годовому отчету за 2016 год, владела более 72% акций "ДТЭК Западэнерго", более 72% акций "Киевэнерго" и более 71% акций "ДТЭК Донецкоблэнерго".

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Экономическая правда