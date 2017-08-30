Зять Черновецкого продал девелоперский проект в Новой Москве

Группа "ПИК" российского бизнесмена Сергея Гордеева стала владельцем двух участков земли в поселке Московский на территории Новой Москвы, прежде принадлежавших компании "Мангазея Девелопмент" Сергея Янчукова - зятя экс-мэра Киева Леонида Черновецкого.

Об этом пишет РБК.

Как пояснил один из собеседников издания, суммарная площадь этих участков около 164 га, на них структура "Мангазеи" планировала возвести около 2 млн кв. м недвижимости.

Представитель "ПИК" подтвердила информацию о сделке. "Сделка завершена и оплачена. Этот проект на данный момент является крупнейшим проектом ГК ПИК", - сказала она.

Подробности сделки она комментировать отказалась.

По данным журнала Forbes, владелец компании "Мангазея" Сергей Янчуков женился на дочери бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Кристине в 2011 году. После этого "счет его доходам пошел на сотни миллионов долларов", писал журнал.

14 июля Генеральная прокуратура сообщила бывшему мэру Киева о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением.

Ему вменяют незаконное строительство на Парковой дороге в Киеве вертолетной площадки, которой планировал пользоваться тогдашний президент Виктор Янукович.