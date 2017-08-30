Межбанк: доллар "потяжелел" на 16 копеек
Среда, 30 августа 2017, 17:10
30 августа котировки гривны к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,58-25,60 гривны за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,58-25,60 гривны;
Евро - 30,46-30,48 гривны;
Российский рубль - 0,4372-0,4379 гривны.
Напомним, торги на межбанковском валютном рынке 29 августа начались с роста котировок курса гривни.
Экономическая правда
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