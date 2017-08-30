Межбанк: доллар "потяжелел" на 16 копеек

30 августа котировки гривны к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,58-25,60 гривны за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 17:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,58-25,60 гривны;

Евро - 30,46-30,48 гривны;

Российский рубль - 0,4372-0,4379 гривны.

Напомним, торги на межбанковском валютном рынке 29 августа начались с роста котировок курса гривни.

Экономическая правда