Зять мексиканского миллиардера заинтересовался портами Украины

Известный мексиканский архитектор Фернандо Ромеро, глобальный инвестор и представитель семьи миллиардеров Ромеро-Слим, считает Украину интересным рынком для возможных инвестиций.

Как сказал Ромеро журналистам в Киеве, среди интересующих его сфер - аэропорты и морские порты, логистика, современные инфраструктурные проекты, передает Интерфакс-Украина.

Он отметил, что Украина имеет много схожего с Мексикой — от значительного имущественного расслоения населения до близости к более крупным и богатым рынкам, однако ему интересен и ее внутренний рынок, учитывая 40 млн населения.

Среди других позитивных моментов он выделил достигнутый в стране прогресс за последние три года и Соглашение об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС.

По мнению Ромеро, сегодня правильный момент для инвестирования в Украину и возможной реализации проектов государственно-частного партнерства или концессии.

Ромеро посетил Одессу и Киев, и ознакомился с портовой инфраструктурой и столичными аэропортами, включая Гостомель.

Фернардо Ромеро, зять Карлоса Слима, является директором международной архитектурной фирмы FR-EE, занимающейся промышленным дизайном.

Среди крупнейших проектов — новый международный аэропорт в Мехико площадью 667 тыс. кв. метров, начатый в 2014 году с планируемым завершением в 2020 году и оценочной стоимостью около 4 млрд долларов.

Карлос Слим Элу - мексиканский миллиардер, с 2010 по 2013 год занимал первую строку в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes.

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