Нацбанк укрепил курс гривни на 8 копеек
Среда, 30 августа 2017, 09:50
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 30 августа на 8 копеек и установил его на уровне 25,44 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,65 гривни за евро.
За 10 российских рублей дают 4,3464 гривни.
Напомним, 29 августа котировки гривны к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,44-25,46 гривны за доллар.
Экономическая правда
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