Нацбанк укрепил курс гривни на 8 копеек

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 30 августа на 8 копеек и установил его на уровне 25,44 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Так, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,65 гривни за евро.

За 10 российских рублей дают 4,3464 гривни.

Напомним, 29 августа котировки гривны к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 17:00 установились на уровне 25,44-25,46 гривны за доллар.

Экономическая правда