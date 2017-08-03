Белорусский бизнесмен передумал покупать "дочку" Сбербанка

Компания белорусского бизнесмена Виктора Прокопени VP Capital отозвала из Национального банка Украины заявку на приобретение ПАО "Сбербанк".

Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в компании.

"Мы приняли решение отозвать из НБУ заявку на покупку украинского ПАО "Сбербанк" для того, чтобы сконцентрироваться на других планируемых инвестициях и проектах, над которыми мы работаем", - сказал представитель VP Capital.



По словам представителя компании, "очевидно, что приобретение подразделения международного банка является невероятно сложным процессом, требующим большого количества временных ресурсов".

"Мы по-прежнему считаем, что сегодня покупка бизнеса Сбербанка Украины - это отличная инвестиционная возможность, но мы решили сфокусироваться на других проектах", - отметил он.

В VP Capital подчеркнули, что заявка была отозвана по собственной инициативе компании. "Причина отзыва заявки - наша внутренняя", - сказал собеседник агентства.

При этом в компании прокомментировали недавний отказ НБУ согласовать приобретение существенного участия в киевском Сбербанке Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову.

"Наша заявка не имеет ничего общего с заявкой Гуцериева и Гусельникова. Решение об отзыве нашей заявки не связано с их заявкой", - отметил представитель VP Capital.

Говоря о покупке белорусского Паритетбанка, в VP Capital сообщили, что "Паритетбанк остается собственностью его текущего владельца - республики Беларусь".

Как сообщалось, Национальный банк получил 30 июня пакет документов от гражданина Беларуси и Кипра Виктора Прокопени для согласования опосредованного (через "Паритетбанк") приобретения 100% акций Сбербанка.

30 июня белорусский IT-предприниматель Виктор Прокопеня заявил о планах купить Сбербанк.

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