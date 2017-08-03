РФ приостановила ввоз свиней из Румынии после запрета на въезд Рогозина

Россия ввела временный запрет на поставку живых свиней и свиноводческой продукции из Румынии через несколько дней после запрета на въезд вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина в страну.

Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на заявление Россельхознадзора.

В России объяснили, что причиной запрета на поставку живых свиней и свиноводческой продукции из Румынии является вспышка африканской суммы свиней (АЧС) в этой стране.

"Россельхознадзор сообщает, что в связи с регистрацией вспышки африканской чумы свиней на территории Румынии... с 2 августа 2017 года вводятся временные ограничения на ввоз в Россию со всей территории Румынии живых свиней, их генетического материала, свинины и сырых свиных мягких мясопродуктов, мяса диких кабанов... ", - говорится в сообщении.

Кроме того, со 2 августа также вводятся временные ограничения на транзит по территории Российской Федерации живых свиней из Румынии, а также живых свиней, следующих транзитом через территорию Румынии в Россию.

Напомним, Румыния запретила пересечение ее воздушного пространства самолету, на борту которого находился российский вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Москва выразила решительный протест временному поверенному в делах Румынии в России в связи с запретом Бухареста на пролет самолета.

Российский вице-премьер летел в Молдову для участия в мероприятиях на территории Приднестровья по приглашению президента Игоря Додона.

2 августа Молдова объявила вице-премьера РФ Дмитрия Рогозинаперсоной нон грата.

Европейская правда