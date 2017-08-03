Банкиры выступили против предоставления "Укрпочте" полномочий банка

Ряд организаций выступили против предоставления "Укрпочте" полномочий банка без получения лицензии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Независимой ассоциации украинских банков со ссылкой на экспертные заключения и позицию регулятора.

В перечень организаций, выступивших против предоставления "Укрпочте" полномочий банка, вошли Независимая ассоциация украинских банков, НБУ, Целевая команда по внедрению реформ в финсекторе и Европейская бизнес ассоциация (EBA).

"НАБУ, НБУ, ЦКР и EBA убеждены, что принятие закона (законопроект №6601 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи" - ред.) негативно скажется на регулировании рынка банковских услуг, приведет к искажению условий конкуренции на нем", — подчеркивается в релизе.

Как поясняют в НАБУ, согласно тексту законопроекта, госпредприятие почтовой связи без получения банковской лицензии сможет открывать и обслуживать почтовые счета, которые станут аналогами банковских счетов как физических, так и юридических лиц.

Помимо этого, оно сможет привлекать их средства на депозиты, осуществлять эмиссию платежных карточек и проводить расчетные и валютно-обменные операции.

Однако, законопроектом не предусмотрено участия "Укрпочты" в системе гарантирования вкладов физических лиц и необходимость соответствовать требованиям системы банковского надзора НБУ, в частности обязанности по идентификации клиентов, отмечается в сообщении.

Зато, согласно законам Украины "О банках и банковской деятельности", "О Национальном банке Украины" и "О системе гарантирования вкладов физических лиц" банки обязаны получать лицензию Национального банка на осуществление банковских операций, быть членами ФГВФЛ и платить соответственно взносы в Фонд.

Также банки должны неукоснительно выполнять все требование к нормативам и экономической деятельности, включая обязательную идентификацию клиентов, предоставление регулярной отчетности в НБУ и необходимость прохождения проверок регулятора с вероятностью применения мер воздействия к банкам.

Кроме того, банки должны соблюдать большее количество специальных норм, например, относительно финансового мониторинга, валютного контроля, банковской тайны и порядка ее раскрытия, наследовании средств на счетах и ​​многое другое, что в соответствии с законодательной терминологии касаются банков и банковских счетов.

В НАБУ подчеркивают, что ни одно из этих требований не предусмотрено законопроектом №6601 и в случае его принятия не будет выдвигаться "Укрпочте".

Как подчеркивается в релизе, облегченные условия осуществления банковских операций якобы приведут к созданию неравных условий конкуренции "Укрпочты" и банков, предоставляющих аналогичные услуги. А также могут привести к злоупотреблениям со стороны клиентов, которые захотят обойти жесткие банковские регуляции.

По мнению представителей банковского сообщества, чтобы не допустить злоупотреблений и законодательных коллизий, необходимо искать другие пути трансформации и дальнейшего развития "Укрпочты" как оператора почтовой связи и финансового учреждения.

В релизе также напоминается, что согласно одобренным правительством в феврале 2016 года "Основам стратегического реформирования государственного банковского сектора", одной из целей реформирования определено уменьшение присутствия государства на банковском рынке и постепенную продажу большинства государственных банков частным или международным институциональным инвесторам.

Напомним, согласно стратегии трансформации Укрпочты, госпредприятие превратят в почтовый "банк".

Сейчас "Укрпочта" осуществляет 45% общего объема выплаты пенсий и 28% денежных переводов.

В структуре дохода "Укрпочты" финансовые услуги занимают 46% (32% - от выплаты пенсий, 9% - прием платежей, 5% - пересылка почтовых переводов).

Ранее сообщалось, что "Укрпочта" по результатам тендера заключила соглашение с компанией "УкрКарт" об услугах процессинга на 214,35 миллиона гривен.

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Экономическая правда