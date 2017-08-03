Гривна на межбанке укрепляется
3 августа котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 25,92-25,94 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,88-25,90 гривни;
Евро - 30,61-30,64 гривни;
Российский рубль - 0,4254-0,4262 гривни.
Долларовый индекс в целом стабилен в ходе торгов в четверг, в парах со многими валютами развитых стран, включая евро и фунт стерлингов, доллар остается у многомесячных минимумов.
Евро к 8:50 по киевскому времени 3 августа стоил 1,1855 доллара по сравнению с 1,1856 доллара на закрытие североамериканского рынка в среду.
Напомним, НБУ понизил официальный курс гривни на 3 августа на 5 копеек и установил на уровне 25,90 за доллар.
Экономическая правда
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