Гривна на межбанке укрепляется

3 августа котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 25,92-25,94 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:10 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,88-25,90 гривни;

Евро - 30,61-30,64 гривни;

Российский рубль - 0,4254-0,4262 гривни.

Долларовый индекс в целом стабилен в ходе торгов в четверг, в парах со многими валютами развитых стран, включая евро и фунт стерлингов, доллар остается у многомесячных минимумов.

Евро к 8:50 по киевскому времени 3 августа стоил 1,1855 доллара по сравнению с 1,1856 доллара на закрытие североамериканского рынка в среду.

Напомним, НБУ понизил официальный курс гривни на 3 августа на 5 копеек и установил на уровне 25,90 за доллар.

Экономическая правда