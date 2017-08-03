На пост главы Приватбанка более 200 претендентов

В список претендентов на пост главы Приватбанка входит 230 человек.

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на партнера Amrop Executive Search Ukraine Алекс Дайрабеков.

"В случае с Приватбанком совокупный список по обеим позициям (люди, которые соответствуют требованиям клиента и вписываются в общую картину его бизнеса - ЭП) уже достиг 230-ти и продолжает расти", - сообщил он.

"Мы получили беспрецедентную поддержку от наших партнеров практически из всех интересующих нас стран: Словакии, Чехии, Венгрии, Румынии, Польши, Болгарии, Эстонии, Литвы, Латвии, Великобритании, Австрии, Канады. В лонглисте сейчас представлены профессионалы, работающие в 27 странах мира", - добавио Дайрабеков.

Напомним, компания Amrop Executive Search Ukraine победила в тендере на подбор топ-менеджмента для Приватбанка.

26 июня стало известно, что председатель правления национализированного Приватбанка Александр Шлапак подал в отставку.

Наблюдательный совет Приватбанка принял решение о назначении исполняющим обязанности председателя правления банка Галину Пахачук.

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