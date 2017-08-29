Все разделы
Укр / Рус

На праздники УЗ перевезла около 1 миллиона пассажиров

Вторник, 29 августа 2017, 16:05

В дни празднования годовщины Независимости Украины Укрзализныця перевезла во внутреннем и международном сообщениях около 1 млн пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"В период празднования Дня Независимости Украины, с 23 по 28 августа 2017 года, Укрзализныця перевезла во внутреннем и международном сообщениях около 1 млн пассажиров, в том числе в южном и западном направлениях - по 200 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

В общем, как говорится, в период с 23 по 28 августа курсировали 35 летних пассажирских поездов, 6 из которых для удобных путешествий пассажиров были специально предназначены ко Дню Независимости Украины.

В частности, на праздник дополнительные поезда курсировали на популярных направлениях Киев - Днепр, Киев - Хмельницкий, Киев - Львов, Николаев - Киев и Одесса - Киев.

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Укразализныця
Материалы по теме
УЗ планирует "урезать" персонал и пассажирские перевозки 28 августа 2017, 13:10
УЗ планирует запустить современный дизель-поезд из Одессы в Румынию 23 августа 2017, 15:05
Украинцы стали больше путешествовать в ЕС поездами - УЗ 22 августа 2017, 16:50
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте