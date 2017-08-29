На праздники УЗ перевезла около 1 миллиона пассажиров

В дни празднования годовщины Независимости Украины Укрзализныця перевезла во внутреннем и международном сообщениях около 1 млн пассажиров.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"В период празднования Дня Независимости Украины, с 23 по 28 августа 2017 года, Укрзализныця перевезла во внутреннем и международном сообщениях около 1 млн пассажиров, в том числе в южном и западном направлениях - по 200 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

В общем, как говорится, в период с 23 по 28 августа курсировали 35 летних пассажирских поездов, 6 из которых для удобных путешествий пассажиров были специально предназначены ко Дню Независимости Украины.

В частности, на праздник дополнительные поезда курсировали на популярных направлениях Киев - Днепр, Киев - Хмельницкий, Киев - Львов, Николаев - Киев и Одесса - Киев.