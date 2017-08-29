Google случайно отключил интернет в Японии

Из-за ошибки Google, в прошлую пятницу большая часть населения Японии осталась без доступа в интернет.

Об этом сообщает Itc.ua.

Серверы Google случайно осуществили BGP-перехват (BGP-hijacking) — это происходит из-за ошибки в таблицах маршрутизации, когда провайдер предлагает IP-адреса из чужих сетей.

В пятницу компания Google по ошибке начала предлагать адреса из сетей японских операторов. Это привело к тому, что провайдеры вроде Verizon перенаправили трафик, предназначенный японским провайдерам, на серверы Google.

"Мы установили неверные сетевые параметры в протоколе динамической маршрутизации, в результате чего возникли проблемы. Мы изменили информацию до правильной в течение восьми минут", – заявил пресс-секретарь Google.

Но несмотря на то, что проблема была устранена довольно оперативно, сбой оказался настолько массовым, что на протяжении еще нескольких часов многие пользователи не могли подключиться к сети или наблюдали крайне низкую скорость соединения.

В конечном счете пострадали все привычные аспекты жизни японцев в интернете: оказались недоступны многие сервисы, включая банковские и правительственные порталы, онлайн-магазины и соцсети; люди не могли приобрести даже билеты на поезд

Отмечается, что отключение интернета в Японии не привело к каким-либо чрезвычайным ситуациям. Тем не менее, МВД страны все же инициировало расследование в отношении поисковика.

Напоследок отметим, что в Google уже принесли официальные извинения, однако они так и не пояснили, был ли данный инцидент результатом сбоя оборудования или виной всему был человеческий фактор.