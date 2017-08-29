Цены на нефть растут после снижения до минимума за месяц

Нефть дорожает в ходе азиатских торгов во вторник после снижения до минимума за месяц накануне из-за резкого сокращения объемов нефтепереработки в Техасе.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Инвесторы продолжают следить за ураганом "Харви", который ослабел до тропического шторма и накрыл одновременно Техас и Луизиану.



Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 увеличилась на 15 центов (0,29%) - до 52,04 доллара за баррель.



Нефть WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 0,21 доллара (0,45%) - до 46,78 доллара за баррель.

В понедельник Brent подешевела на 0,52 доллара (1%), до 51,89 доллара за баррель, WTI - на 1,30 доллара (2,7%), до 46,57 доллара за баррель, минимума за неделю. Таким образом, спред цены превысил 5 долларов за баррель.

Около 15% нефтеперерабатывающих мощностей в США выведены из строя из-за урагана и наводнения, и аналитики прогнозируют дальнейшее расширение проблемы.

При этом добыча нефти в Мексиканском заливе сократилась примерно на 19%, и избыток предложения нефти в США увеличивается.

Аналитики Jefferies ухудшили прогноз среднегодовой цены Brent на 2018 год с 64 долларов до 57 долларов за баррель, на 2019 год - с 67 долларов до 60 долларов за баррель, а на 2020 год - с 70 долларов до 65 долларов за баррель.