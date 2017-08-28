В Индии начались первые в мире торги алмазными фьючерсами

Индийская сырьевая биржа (Indian Commodity Exchange, ICEX) в понедельник первой в мире начала торги фьючерсными контрактами на алмазы.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

На этой неделе торги проходят в тестовом режиме - с полудня до 19:00 по местному времени.

Как сообщает DNA India, тестовый режим должен устранить последние сомнения в этих контрактах. Переход к реальным торгам ожидается в первую неделю сентября.

До этого ICEX проводила ограниченные пробные торги 7-11 августа, в них приняли участие 62 члена биржи и их клиенты.

В дальнейшем торговля тремя видами трехмесячных контрактов будет проходить с 10 до 11:30 утра по местному времени. Лоты будут составлять 1 карат, 0,5 карата и 0,3 карата, сообщает Business Standard.

Контракты были разработаны ICEX совместно с министерством финансов и Советом по ценным бумагам и биржам Индии.

Индия - мировой центр обработки драгоценных камней, огранка алмазов сосредоточена в городе Сурат, штат Гуджарат.