Цены на арбузы продолжают бить рекорды

Цены на арбузы продолжат расти и бить исторические рекорды.

Об этом сообщил председатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в социальной сети Facebook.

"В этом году за баржами Гройсмана с арбузами наблюдает вся страна, ожидая дешевые плоды. Но средняя цена в магазине составляет сейчас уже 8 гривен за килограмм", - отметил он на своей странице.

По его словам, выращивание бахчевих это высокорентабельный бизнес, но этот год стал тяжелым как для производителей, так и для потребителей. Погода в этом году стала неожиданностью, и даже до конца мая все ожидали заморозков. Арбузы же можно высаживать когда средняя температура +10 ֯С, а лучше - еще больше. Поэтому сажали уже поздно. А потом была аномальная жара, что требовало постоянных поливов.

Значительно выросла в этом году цена на минеральные удобрения, что привело к тому, что их вносилось меньше, чем нужно. А чем меньше вносится удобрений - тем больше будет уровень нитратов.

По словам Дорошенко, значительную долю стоимости крупнейшей в мире ягоды составляет перевозки.

"В этом году Служба автомобильных дорог начала строго относиться к превышению нагрузки автомобилей, которая не может быть больше 40 т. Для этого развернули целую сеть из нескольких сотен весовых комплексов. В прошлом году это приводило к перекрытию дорог водителями фур, которые могли брать на борт 60, и даже 100 т. по этой причине разрушались дороги даже за один сезон", - отметил он.

Разрекламированные же перевозки баржами могут обеспечить лишь 3% всех перевозок.

Как сообщает "АПК-Информ", цены на арбузы в украинских хозяйствах уже в среднем в 6,3 раза выше, чем в аналогичный прошлогодний период и являются рекордными для конца августа за всю историю независимости Украины. Для сравнения: до этого максимальными считали цены августа 2014 г., однако тогда они не превышали 2,3 грн/кг.