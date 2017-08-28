УЗ отменила закупку 6 дизель-поездов

ПАО "Укрзализныця" отменило торги на закупку шести пассажирских дизельных поездов для региональных перевозок в трехвагонном составе ожидаемой стоимостью 1,062 миллиарда гривен.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как отмечается, УЗ отклонила обе поданные заявки – Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) и Харьковского вагоностроительного завода (ХВСЗ) из-за несоответствия тендерной документации.

Согласно информации на портале ProZorro, тендерный комитет принял соответствующее решение об отклонении заявок 21 августа, в связи с чем торги были отменены из-за отсутствия участников. При этом аукцион планировался 28 августа.

Как сообщалось, торги на закупку дизель-поездов были объявлены еще 7 марта, и с тех пор сопровождались жалобами потенциальных участников, в том числе на дискриминационные условия торгов и нарушения законодательства, были внесены ряд изменений в документацию.

При этом если первоначально КВСЗ отмечал, что условия тендера прописаны под польские дизель-поезда Pesa, то после внесения изменений в документацию по решению АМКУ на дискриминацию иностранных участников жаловалась уже Pesa.

Затем торги блокировались жалобами в АМКУ ООО "Максмед Интернейшнл", намеревавшейся в них участвовать.

В результате заявки на торги подали КВСЗ и ХВСЗ, однако они были отклонены тендерным комитетом как несоответствующие ряду технических требований, а торги признаны несостоявшимися.

Согласно условиям тендера, поезда должны были быть поставлены заказчику до конца 2017 года.