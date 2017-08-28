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Qatar Airways начинает полеты из Украины

Понедельник, 28 августа 2017, 10:35

С 28 августа самолеты авиакомпании Qatar Airways начнут осуществлять рейсы из Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Руководитель авиационного подразделения Мининфраструктуры Галина Винарчук покидает министерство и начинает свою работу в качестве коммерческого менеджера, руководителя представительства в Украине авиакомпании номер один в мире Qatar Airways, первый рейс которой из Украины полетит уже 28 августа!" – написал он.

Омелян отметил, что Винарчук была назначена на данную должность "по результатам прозрачного конкурса, в котором приняли участие самые мощные украинские специалисты и даже известные эксперты".

29 августа национальная авиакомпания Катара - Qatar Airways – проведет в Киеве пресс-конференцию в связи с выходом на украинский рынок.

12 июля стало известно, что Qatar Airways будет осуществлять ежедневные вылеты в Борисполь из Дохи.

Qatar Airways Company — национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в столице страны городе Доха. Авиакомпания выполняет рейсы по более 150 пунктам назначения в Африке, Азии, Европе, Северной Америке, Южной Америке и Океании.

Входит в список семи авиакомпаний, имеющих высший пятизвездочный рейтинг по версии британского агентства Skytrax. В авиапарке компании присутствуют самолеты Boeing 777, а также различные модели Airbus.

Экономическая правда

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