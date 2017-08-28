Украина должна стать стартап-нацией - Гройсман
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Стать следующей Startup-нацией - хорошая цель для нас и я полностью убежден в ее досягаемости. У Украины есть все предпосылки для того, чтобы этого достичь. Правительство уже начало работать над поддержкой новых проектов, которые имеют шансы на глобальный успех", - отметил премьер-министр.
Гройсман также сообщил, что недавно инициировал создание при правительстве инновационной совета.
"И сейчас мы, опираясь на опыт в том числе Израиля, Турции и некоторых других стран, отрабатываем механизм ее работы. Речь идет также и об участии государства в финансовой поддержке перспективных стартапов", - сообщил Гройсман.
При этом, подчеркнул премьер, главное - обеспечить благоприятный для развития бизнеса климат.
"Заставить и научить контролирующие инстанции работать по принципу "помогать, а не мешать" - один из самых серьезных сегодняшних вызовов", - добавил он.
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Экономическая правда
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