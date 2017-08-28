Суд разрешил НАБУ изъять документы НКРЭКУ по газовому делу Дубневичей

Детективы Национального антикоррупционного бюро получили разрешение суда на изъятие документов, находящихся во владении НКРЭКУ, по делу о манипуляциях с объемами льготного газа на Новояворовской ТЭЦ.

Об этом сообщают Наші гроші.

Соответствующее разрешение выдал Соломенский райсуд Киева.

Из предыдущих судебных постановлений следовало, что следствие подозревает служащих ООО НПП "Энергия-Новояворовск" и ООО "Энергия-Новый Раздел" в нанесении НАК "Нафтогаз Украины" ущерба на сумму более 775 млн грн.

Однако, согласно материалам последнего ходатайства детектива НАБУ Николая Самойленко, в течение 2013-2015 годов фирмы Дубневичей нанесли "Нафтогазу" ущерб на вдвое большую сумму – 1,43 млрд грн.

Следствие подозревает должностных лиц указанных фирм в незаконном завладении 308 млн кубометров коммунального газа.

По подсчетам детективов, "Энергия-Новояворовск" в течение указанного периода времени использовала по не целевому назначению в целом 128 млн кубометров газа, чем нанесло "Нафтогазу" ущерб на более 623 млн грн (в 2013 году фирма недоплатила 128 млн грн за 38 млн кубометров газа, в 2014 - 126 млн грн за 30 млн кубометров, в 2015 - 369 млн грн за 59 млн кубометров).

Суд признал обоснованными ссылки детектива НАБУ на то, что временный доступ к документам НКРЭКУ, а также возможность их изъятия, будет способствовать в проведении полноценного досудебного расследования.

В дальнейшем детективы смогут использовать документы как прямые доказательства в уголовном производстве.

Речь идет о формах отчетности и откорректированных формах отчетности (месячные и квартальные), которые "Энергия-Новояворовск" подавала в НКРЭКУ течение 2014-2015 годов.

Схема, которую расследует НАБУ, построена на разнице в тарифах для различных категорий потребителей газа "Нафтогаза Украины".

В 2013-2014 годах газ для предприятий ТКЭ для теплообеспечения населения стоил 1309 грн за тысячу кубометров, тогда как цена газа для промышленности была выше в 3-6 раз (от 4154 до 7660 грн). В 2015 году ценовой разрыв между этими двумя категориями выглядел следующим образом: 2994 грн против 7 400-11 333 грн за тыс куб м соответственно.

Как подозревают правоохранители, "Энергия-Новый Раздел" и "Энергия-Новояворовск", которые обладают ТЭЦ во Львовской области, использовали льготный газ для производства электроэнергии, а затем сбывали его на оптовом рынке.

Напомним, ООО НПП "Энергия - Новояворовск" принадлежит ООО "АПП "Львовское" (92,36%), ГКП "Новояворовсктеплокомунэнерго" (3,15%), Новояворовскому КП "Городские электрические сети" (4,49%).

Бенефициарными владельцами являются Богдан и Ярослав Дубневичи. Они же являются конечными владельцами в ООО "Энергия-Новый Раздел".