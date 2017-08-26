Дорожный бюджет в этом году превысит 20 миллиардов - премьер

Общий объем средств, которые уже выделены на проведение дорожных работ, превысил 20 млрд гривен, а протяженность уже отремонтированных дорог - более 750 км.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает пресс-служба правительства.

Он сообщил, что в этом году все работы начались в апреле, тогда как в прошлом году первые дорожные тендеры были проведены только в августе.

"За 3-5 лет ситуация в дорожном хозяйстве будет изменена коренным образом. Качественные дороги - это не только возможность свободного и безопасного передвижения для граждан, но и мощная точка роста для экономики и логистики государства", - подчеркнул Гройсман.

Он также добавил, что каждая гривня, вложенная в строительство дороги, обеспечивает 2,5 грн прироста ВВП государства.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 миллиардов гривен.

Как известно, Украина заняла 137 место из 144 в рейтинге качества дорог от The World Economic Forum.

Ранее ЭП писала серию материалов "Дороги позора" о трассах Одесса-Рени, Львов-Радехов-Луцк и "Днепропетровск-Николаев".

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Экономическая правда