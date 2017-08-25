Рынок может обойтись без облгазов Фирташа - Нафтогаз

Коммерческий директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко призвал Кабмин избавится от посредников при поставках газа населению.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Кабмин своим постановлением обязывает Нафтогаз продавать газ фирташевским посредникам, которые потом "поставляют" его населению. Фактически все, что эти "поставщики" делают, это выставляют счета и собирают деньги с населения", - написал Витренко.

"Эти посредники, с одной стороны, накапливают огромные долги за газ, который они берут у Нафтогаза. Они говорят, что это им население задолжало. Проверить мы это не можем", — отметил коммерческий директор.

Он напомнил, что подавляющее большинство облгазов также принадлежат Дмитрию Фирташу.

"Комбинация государственного регулирования и контроля Фирташа над облгазами фактически закрывает конкуренцию в поставке газа населению. То есть эти фирташевские посредники еще и монополисты. И это большая проблема", — сообщил Витренко.

Он подчеркнул, что Нафтогаз давно поставил вопрос о необходимости внесения изменений в постановление Кабмина о наложении обязанностей на Нафтогаз продавать газ посредникам.

"Теперь и Энергетическое сообщество, и Всемирный банк уже официально заявляют, что они рассматривают такое регулирование как неадекватное и даже как нарушающее международные обязательства Украины по внедрению европейского законодательства", написал он.

Витренко призвал Кабмин внести необходимые изменения.

"Энергетическое сообщество и Всемирный банк предложили конкретный вариант как это изменить. До 1 сентября принять постановление, чтобы с 1 октября уже изменения начали действовать", — резюмировал Витренко.

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" предлагает Кабинету министров Украины возложить на компанию функции поставщика газа населению в рамках механизма специальных обязательств.

НАК готов предложить на рассмотрение правительства решение, которое позволит устранить из процесса поставок газа населению из ресурсов "Нафтогаза" ненужных посредников от Group DF Дмитрия Фирташа.

Отмечается также, что кроме рынка поставки газа Group DF контролирует очень большую долю рынка распределения газа, который является естественной монополией (то есть таким, создание конкуренции на котором не считается экономически целесообразным).

Экономическая правда