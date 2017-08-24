Кубив прогнозирует рост ВВП до 2% и инфляцию 11,2% в 2017 году
Первый вице-премьер министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив ожидает рост валового внутреннего продукта в 2017 году на уровне 2%.
Об этом он заявил в интервью телепрограмме "Перша шпальта".
"Все говорили, что будет большой минус. Я убежден, будет плюс до 2% рост ВВП", - сказал Кубив.
При этом он отметил, что сейчас наблюдается макростабилизация экономики.
"Мы говорим о следующем годе - рост ВВП 3%. О 2019-м - 3,6%. О 2020-м - мы говорим 4%. То есть мы говорим о продолжении стабилизации макрооценки", - подчеркнул министр.
При этом Кубив прогнозирует инфляцию в 2017 году на уровне 11,2%.
"Когда мы говорим об инфляции декабрь к декабрю - это будет в районе 11,2%", - сказал министр.
Он подчеркнул, что на макроэкономические показатели в последнем квартале будут влиять оценка прогнозных показателей бюджета на 2018 год, проведение пенсионной реформы и глобальные процессы.
"Мы видим сегодня ситуацию радикализации политических воздействий на экономику во многих странах Европы, где прошли выборы. Этот аспект будет влиять. Эта погрешность не будет велика", - отметил Кубив.
По словам министра, расхождение между прогнозированным уровнем инфляции и реальным по итогам года может составить 0,2 п.п.
Как сообщалось, Министерство экономического развития и торговли оценивает рост валового внутреннего продукта в январе-июне 2017 года в 2,5%.
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